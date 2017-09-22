Путин в Ульяновске обсудит с президиумом Госсовета развитие пассажирских перевозок

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит Ульяновскую область, где проведет заседание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирских перевозок в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основными темами мероприятия, которое пройдет в индустриальном парке "Заволжье", станут законодательное регулирование пассажирских перевозок, тарифная политика для предприятий общественного транспорта и меры по обновлению подвижного состава. "Также президенту будут представлены инновационные образцы техники в рамках тематической выставки "Городской транспорт - перспективы будущего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Создание промышленной зоны "Заволжье" в Ульяновске началось в 2008 году, в 2011 году проект вошел в тройку первых сертифицированных индустриальных парков России. Общая площадь парка - более 700 га, где сформирована централизованная современная инженерная и транспортная инфраструктура под размещение различных производств.

Развитие пассажирского сообщения

В июле президент поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов и разработать законопроект об организации пассажирского сообщения в РФ, предусматривающий внедрение стандартов регулярного пригородного пассажирского сообщения, доступности для населения этих услуг, качества пассажирских перевозок, уровня комфортности поездов, их наполняемости, скорости и графика движения составов на маршруте и так далее. Стандарты должны регламентировать и безопасность пассажирских перевозок. В том же месяце Путин поручил правительству разработать стратегию региональных и местных авиаперевозок, предусматривающую комплексное и взаимосвязанное решение вопросов развития авиатранспортного комплекса.

Как сообщается на сайте Кремля, рабочая группа по подготовке сегодняшнего заседания президиума Госсовета на своих совещаниях обсуждала меры по взаимосвязанному развитию пассажирского транспорта как на региональном, так и на муниципальном уровне. Одно из предложений группы касается установления в каждом регионе РФ своих стандартов транспортного обслуживания населения при соблюдении единых федеральных требований. Обсуждались источники финансирования обновления парка автобусов и электричек, а также необходимость повсеместного внедрения безналичной оплаты проезда.

В предыдущий раз Путин собирал президиум Госсовета 6 сентября во Владивостоке для обсуждения вопросов комплексного развития регионов Дальнего Востока. В Ульяновскую область глава государства в предыдущий раз приезжал в октябре 2012 года.