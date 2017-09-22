Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,81 руб.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на девять копеек и достиг отметки в 57,81 руб.

Курс евро вырос на шесть копеек, до 69,2 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2054,9 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 1118,06 пункта.