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Госдума приняла закон об участии Счетной палаты в обсуждении бюджетов внебюджетных фондов

Экономика и бизнес
22 сентября, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Речь идет о докладах при рассмотрении финансового планирования Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, федерального Фонда обязательного медицинского страхования

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об участии представителей Счетной палаты РФ в рассмотрениях в первом чтении на пленарных заседаниях нижней палаты парламента проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов и отчетов об их исполнении.

Закон предусматривает право представителей Счетной палаты выступать с докладом на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении законопроектов о бюджетах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, федерального Фонда обязательного медицинского страхования, а также отчетов об исполнении бюджетов этих фондов.

Сейчас представители Счетной палаты выступают в нижней палате парламента при обсуждении в первом чтении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также отчета о его исполнении.

Закон, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в соответствии с поручением нижней палаты парламента, направлен на усиление парламентского контроля при рассмотрении проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также отчетов об их исполнении.

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Персоны
Макаров, Андрей Михайлович
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