Госдума приняла закон об участии Счетной палаты в обсуждении бюджетов внебюджетных фондов

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"Спорт 22 сентября, 11:39
Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об участии представителей Счетной палаты РФ в рассмотрениях в первом чтении на пленарных заседаниях нижней палаты парламента проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов и отчетов об их исполнении.
Закон предусматривает право представителей Счетной палаты выступать с докладом на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении законопроектов о бюджетах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, федерального Фонда обязательного медицинского страхования, а также отчетов об исполнении бюджетов этих фондов.
Сейчас представители Счетной палаты выступают в нижней палате парламента при обсуждении в первом чтении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также отчета о его исполнении.
Закон, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в соответствии с поручением нижней палаты парламента, направлен на усиление парламентского контроля при рассмотрении проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также отчетов об их исполнении.