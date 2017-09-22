Госдума приняла закон об освобождении невостребованных дивидендов от налога на прибыль

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение не востребованных акционерами дивидендов от налога на прибыль организаций.

Ко второму чтению документ был дополнен рядом налоговых новаций по таким налогам, как налог на доходы физлиц (НДФЛ), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на имущество организаций и др.

Согласно тексту закона, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде дивидендов, которые не были востребованы участниками хозяйственного общества или товарищества и были направлены на развитие организаций.

Вместе с тем закон предусматривает, что при расчете налоговой базы будут учитываться денежные взносы собственников, которые необходимы для работы концессионного проекта. Таким образом, такие взносы будут отнесены к доходам, облагаемым налогом на прибыль.

Поправки по широкому спектру налогов

Ко второму чтению документа в его текст был внесен ряд поправок, касающихся различных налоговых новаций. В частности, закон относит к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, средства, перечисленные в бюджет субъекта РФ на основании соглашений о безвозмездных целевых взносах, заключенных в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

Закон также закрепляет порядок уменьшения суммы НДПИ, исчисленной при добыче природного из всех видов месторождений углеводородного сырья, добытого на участке недр, расположенном полностью или частично в Черном море (налоговый вычет применяется в налоговые периоды, начинающиеся в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года).

Кроме того, закон освобождает налогоплательщиков - физических лиц от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы по транспортному налогу, по земельному налогу и по налогу на имущество представлять документы, подтверждающие право на эту льготу - теперь это их право, а не обязанность. Налоговые органы будут самостоятельно запрашивать у соответствующих органов сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговые льготы.

Субъектам РФ дается право устанавливать с 1 января 2018 года на своей территории льготу по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность (по установленному правительством РФ перечню) на срок до трех лет со дня постановки этого имущества на учет. Сейчас льгота установлена Налоговым кодексом РФ на федеральном уровне. Если регион не воспользуется этим правом, то с 1 января 2018 года эта льгота на его территории действовать больше не будет.

Законом также снимаются временные ограничения на действие льготного режима налогообложения НДФЛ, который применяется в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период после 1 января 2017 года. Сейчас действует норма, согласно которой льготный режим действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.