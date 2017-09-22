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Подача газа по "Северному потоку" возобновлена после планового ремонта

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Необходимые работы проводились на обеих нитках газопровода с 11 по 22 сентября

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Nord Stream AG успешно завершила работы по ежегодному техобслуживанию обеих ниток газопровода. Как сообщается в пресс-релизе компании, после временной остановки обеих ниток была возобновлена подача газа от российского партнера, и газопровод вышел снова на полную мощность.

"Плановое техобслуживание является важной частью долгосрочной стратегии управления целостностью трубопровода "Северный поток". Наш инженерно-технический и технологический опыт отражен в истории процесса эксплуатации. С самого начала эксплуатации нашей трубопроводной системы мы в полном объеме выполняли все заявки на транспортировку газа. Работы по плановому техобслуживанию, которые завершены сегодня, обеспечивают надежность нашей трубопроводной системы", - цитирует пресс-служба слова директора по контролю за нормативно-правовым соответствием Nord Stream AG Марио Нулмейера.

В ходе регулярных работ, которые проводились с 11 по 22 сентября, была предусмотрена временная остановка обеих ниток - OPAL и NEL. Ежегодные плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности газопровода. График работ по техническому обслуживанию согласован с операторами подающего и принимающих газопроводов.

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