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"Калашников" будет применять искусственный интеллект при производстве оружия

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В частности, станут возможными цифровое проектирование конструкции изделий, удаленная настройка оборудования, автоматический заказ компонентов и отслеживание внештатных ситуаций на производстве

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) представил в Ижевске производственную линию, которая показывает, каким будет процесс создания оружия после 2020 года. Об этом сообщается на "Калашников медиа".

"Целью проекта стала визуализация тех изменений, которые происходят в промышленности под воздействием информационных технологий. "Линия-2020" наглядно демонстрирует автоматизацию бизнес-процессов и переход производства в цифровую среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производственная линия будет включать цифровое проектирование конструкции изделия и создание его виртуальной копии, совместную работу конструкторов, технологов и производство в единой цифровой системе. Также она предполагает удаленную настройку оборудования под технические требования, автоматическую транспортную систему, исключающую ручной труд, автоматический заказ компонентов в нужном количестве точно в срок и контроль их поставки, подетальный учет комплектующих, мониторинг технологических, инжиниринговых и производственных процессов, а также видеоаналитику с искусственным интеллектом.

Сообщается, что в ближайшее время будут внедрены дополнительные технологии с применением искусственного интеллекта, которые позволят не только бороться с уже возникшими нештатными ситуациями, но и в значительной мере предвосхищать их появление.

Так, будет работать система отслеживания брака. Те же технологии будут применяться и к системе автоматического перераспределения нагрузки, системе безопасности. Технологии искусственного интеллекта затронут и управление производством.

"Этот проект создан нами как образец производства нулевых потерь. Мы вывели за скобки все сервисные второстепенные процессы, чтобы достигнуть максимальной эффективности. Здесь внедрено порядка сотни производственных инноваций, и если в ближайшие три года мы сможем масштабировать на все площадки концерна хотя бы 80% из них, то это будет настоящий прорыв", - сказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

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