Новак: ОПЕК+ ожидает роста спроса на нефть во втором полугодии

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ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.
"Мы ожидаем значительного роста спроса на нефть во второй половине года - на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием", - сказал Новак.
Также стало известно, что Нигерия, которая по условиям сделки ОПЕК+ освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, может объявить о присоединении к соглашению, сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24"
Нигерия планировала поддержать ограничение объема производства нефти, если оно стабилизируется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки.
"Нигерия готова ограничить добычу на уровне 1 млн 800 тыс. баррелей в сутки и при достижении этого показателя присоединиться к соглашению. Я думаю, сегодня министр [нефти Нигерии] сам об этом публично скажет", - сказал Новак.
Сам министр Нигерии Эммануэль Ибе Качикву, выходя из отеля на заседание комитета, утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, присоединится ли страна к соглашению.
После личной встречи с Ибе Качикву Новак добавил, что "Газпром" заинтересован в совместном с Нигерией трейдинге сжиженного природного газа (СПГ) и развитии подземных газовых хранилищ (ПХГ).
"В рамах двустороннего сотрудничества мы обсудили вопросы взаимодействия нашей компании "Газпром", дочернего общества Gazprom International, реализации совместных проектов - интерес "Газпрома" в совместном трейдинге сжиженного природного газа, в совместной разработке подземных газовых хранилищ", - сказал Новак.