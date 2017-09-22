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Новак: ОПЕК+ ожидает роста спроса на нефть во втором полугодии

Экономика и бизнес
22 сентября, 12:58 дата обновления: 22 сентября, 12:58 UTC+3

Речь идет о повышении на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием

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ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+.

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"Мы ожидаем значительного роста спроса на нефть во второй половине года - на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием", - сказал Новак.

Также стало известно, что Нигерия, которая по условиям сделки ОПЕК+ освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, может объявить о присоединении к соглашению, сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24" 

Нигерия планировала поддержать ограничение объема производства нефти, если оно стабилизируется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки.

"Нигерия готова ограничить добычу на уровне 1 млн 800 тыс. баррелей в сутки и при достижении этого показателя присоединиться к соглашению. Я думаю, сегодня министр [нефти Нигерии] сам об этом публично скажет", - сказал Новак.

Сам министр Нигерии Эммануэль Ибе Качикву, выходя из отеля на заседание комитета, утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, присоединится ли страна к соглашению.

После личной встречи с Ибе Качикву Новак добавил, что "Газпром" заинтересован в совместном с Нигерией трейдинге сжиженного природного газа (СПГ) и развитии подземных газовых хранилищ (ПХГ). 

"В рамах двустороннего сотрудничества мы обсудили вопросы взаимодействия нашей компании "Газпром", дочернего общества Gazprom International, реализации совместных проектов - интерес "Газпрома" в совместном трейдинге сжиженного природного газа, в совместной разработке подземных газовых хранилищ", - сказал Новак.

В пятницу в Вене проходит пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения сделки за август и восемь месяцев 2017 года. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые в рамках соглашения освобождены от сокращения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие министр Нигерии Эммануэль ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.
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