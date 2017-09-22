Дальневосточные проекты "Русгидро" вызвали спрос у азиатских инвесторов на евробонды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на пятилетние евробонды "Русгидро", которые компания разместила 21 сентября, превысил предложение вдвое. Основными покупателями - более 75% выпуска - стали международные инвесторы. При этом был отмечен рекордный интерес со стороны азиатских инвесторов, свыше 40% выпуска, связанный с дальневосточными проектами "Русгидро", сообщает компания.

"Итоговая книга заявок более чем на 75% представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус группы "Русгидро" на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов, успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к компании.

"Русгидро" 21 сентября разместила пятилетние еврооблигации на 20 млрд рублей под 8,125% годовых, впервые с 2010 года выйдя на внешний рынок капитала. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Газпромбанк и Sberbank CIB.

Дальний Восток для "Русгидро" является основным регионом присутствия, где реализуются несколько проектов по строительству энергообъектов: Якутская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2, Благовещенская ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов. Установленная мощность станций группы - 38,9 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке и Богучанскую ГЭС. Около 60,6% компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ, free float составляет 25%, казначейский пакет - 0,9%.