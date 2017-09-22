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Китайская компания Ofo намерена запустить бесстанционный велопрокат в Москве в 2018 году

Экономика и бизнес
22 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Как ожидается, брать и возвращать велосипеды пользователи будут в специальных зонах, а искать свободные - при помощи мобильного приложения

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Ofo заявила о планах по запуску бесстанционного велопроката в Москве весной 2018 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам сооснователь компании Джон Янг.

"Компания Ofo является родоначальником новой системы бесстанционного велопроката. В марте 2018 года планируем прийти к запуску в Москве", - сказал Янг.

По его словам, система будет работать без парковочных станций. Брать и возвращать велосипеды пользователи будут в специальных зонах, а искать свободное транспортное средство - при помощи мобильного приложения. Велосипеды будут оснащены системами геолокации, включая GPS/Glonass.

Система будет устроена таким образом, пояснил Янг, что велосипед можно будет брать и оставлять без парковочного оборудования. Разблокировать и блокировать замок велосипеда пользователи смогут с помощью мобильного приложения через систему Bluetooth.

Замглавы столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, в свою очередь, отметила, что Москве, "безусловно, интересна эта новинка". "Мы видим, что новая система развивается в разных городах мира и готовы рассмотреть предложения по тестированию системы в России", - сказала она.

Городской велопрокат

С начала 2017 года пользователи городского велопроката "Велобайк" - совместного проекта правительства Москвы, Сбербанка и Банка Москвы - проехали на велосипедах порядка 4 млн километров.

В текущем сезоне работают 380 станций велопроката и 3,6 тыс. прокатных велосипедов. Новые пункты появились в 2017 году вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также около станций Московского центрального кольца "Хорошево", "Зорге" и "Панфиловская".

В 2016 году городским велопрокатом воспользовались более 1,6 млн раз.

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