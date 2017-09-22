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РАЭК: мобильная экономика к 2021 году обгонит сельское хозяйство по вкладу в ВВП России

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По мнению аналитиков, ожидается, что экономика на основе мобильного интернета в 2016-2021 годы достигнет 5,38 трлн руб

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сектор мобильной экономики обгонит сельское хозяйство по размеру вклада в ВВП России к 2021 году. Об этом сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в рамках презентации результатов исследования "Мобильная экономика России 2017", подготовленного совместно с международным исследовательским агентством OC&C Consulting при поддержке Google и ряда игроков Рунета.

В 2016 году вклад мобильной экономики в ВВП составил 1,72% от общего объема ВВП России. Этот показатель включает в себя виды деятельности, основой которых является мобильный телефон, например, производство и продажа устройств и оборудования, расходы на использование мобильных телефонов, инвестиции в инфраструктуру, мобильные приложения и их разработка, мобильная коммерция и мобильная реклама.

Российский сектор мобильных технологий по итогам 2016 году. может войти в топ-80 стран мира по объему ВВП, опередив всю суммарную экономику таких стран, как Белоруссия, Литва и Азербайджан и составив практически половину ВВП Украины, заявил Плуготаренко. При этом мобильная экономика занимает 11 место по размеру экономической активности, уступая сельскому хозяйству (4,5% от ВВП). "Есть прогноз, что сегмент мобильной экономики в 2021 году обгонит сельское хозяйство [по доле в ВВП страны]", - подчеркнул директор РАЭК.

"Мы делаем вывод, что в период с 2016 по 2021 годы рост ВВП более чем в 7,5% будет происходить исключительно за счет мобильных технологий, технологий мобильного интернета. Также, по мнению наших аналитиков, ожидается, что экономика на основе мобильного интернета будет возрастать почти на 11% в год вплоть до 2021 года", - отметил Плуготаренко, добавив, что рост будет происходить при позитивном сценарии без учета негативных внешних факторов, например, имплементации "пакета Яровой".

По мнению аналитиков РАЭК, ожидается, что экономика на основе мобильного интернета в 2016-2021 годы возрастет до 10,7%, достигнув 5,38 трлн руб., в то время как рост ВВП в России, согласно анализу МВФ, составит 6%, отмечается в исследовании.

"Ожидается, что будущий рост будет связан с изменением баланса от расходов на традиционное использование мобильных устройств и инфраструктуры в сторону более передовых областей. Нас ожидает увеличение прибыли от элементов семейства контента в данном секторе, в особенности от мобильной коммерции, контента и рекламы, а также разработчиков приложений. Это отражает смену сферы влияния мобильного телефона от устройства, используемого исключительно в целях коммуникации, к чему-то более масштабному", - пояснил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

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