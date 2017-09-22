Рязанские аграрии собрали самый большой за последние 30 лет урожай зерна

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Валовой сбор зерна в Рязанской области в 2017 году стал максимальным за последние 30 лет и превысил 2 млн тонн. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона.
"Поздравляю хлеборобов Рязанской области с достижением знакового рубежа: валовой сбор зерна превысил 2 млн тонн. Это наивысший результат за всю современную историю региона. Такие показатели были достигнуты лишь дважды: в 1973 году и в 1987 году", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Николая Любимова.
По данным областного правительства, в регионе уже убрано 92,4% посевов. По состоянию на 22 сентября валовой сбор зерна составляет 2 млн 13 тыс. тонн при средней урожайности 38,6 ц/га, что больше уровня прошлого года на 8,3 ц/га. Более 70 хозяйств уже завершили уборку зерновых культур. Ранее самый высокий показатель по зерновым и зернобобовым был зафиксирован в Рязанской области в 2015 году, когда средняя урожайность этих культур составила 32,7 ц/га.
В июле 2017 года Любимов в связи с неблагоприятными погодными условиями поручил областному министерству сельского хозяйства и продовольствия создать оперативный штаб для обеспечения уборки урожая и заготовки кормов.