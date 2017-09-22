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Росавтодор: проект о повышении штрафа в "Платоне" должны внести в Думу в ближайшие недели

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, сентября /ТАСС

Уточняется, что законопроектом предусмотрена отмена повторности штрафов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября, /ТАСС/. Росавтодор ожидает внесения в Госдуму законопроекта, повышающего штрафы для неплательщиков системы "Платон" с 5 до 20 тыс. рублей, в течение нескольких недель. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Дмитрий Прончатов.

"Законопроект (предусматривающий увеличение штрафа для неплательщиков "Платона") есть, он еще пока не внесен в Госдуму. Правительственная комиссия состоялась, она его рассмотрела для внесения, в ближайшее время должен быть внесен. [Ожидаем] в течение недели - может быть двух. Должно попасть в Госдуму и в осенней сессии должен быть рассмотрен", - сказал он.

Он также уточнил, что законопроектом предусмотрена отмена повторности штрафов, а также передача полномочий в части наложения штрафов от ГИБДД Ространснадзору.

Отмена повторности штрафа подразумевает, что штрафовать за нарушения перевозчика можно будет несколько раз в день. На данный момент возможен только один штраф в день, даже если грузоперевозчик совершил несколько нарушений.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

Как сообщил сегодня Прончатов, на данный момент система принесла в дорожные фонды, через которые осуществляется ремонт федеральных дорог, более 33 млрд рублей. В "Платоне" зарегистрировано более 900 тыс. большегрузов.

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