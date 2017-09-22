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Ткачев не исключил, что урожай зерновых в 2017 году может составить 116-117 млн т

Экономика и бизнес
22 сентября, 16:31 дата обновления: 22 сентября, 17:16 UTC+3

Глава Минсельхоза подчеркнул, что "эта цифра реальная"

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СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Урожай зерновых в 2017 году может составить 116-117 млн т, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на совещании о ходе полевых работ.

"Начало уборки, в том числе из-за погоды задержалось, на сегодняшний день мы убрали 80%, на эту дату урожай [зерновых] 110 млн т. Возможно, мы выйдем на большие цифры - 116-117 млн т зерна. Эта цифра реальная", - сказал Ткачев.

Ткачев отметил, что аграрии "подошли к закладке фундамента нового урожая", практически наполовину засеяны озимые культуры, использовано на 10% больше удобрений, чем годом ранее, "с каждым годом это будет влиять на плодородие и качество зерна". 

Он сообщил, что в этом году 75% урожая пшеницы составила именно продовольственная пшеница, что на 7% выше показателя прошлого года. В то же время Ткачев привел в пример ЕС и США, где доля продовольственной пшеницы выше 90%, "фуражная пшеница им не интересна". "И мы должны тоже к этому стремиться, но для этого нужно повышать качество, плодородие, урожайность. И тогда мы сможем получать стабильные урожаи хорошего качества", - заключил министр сельского хозяйства.

Накануне Минсельхоз сообщил последние данные о ходе сбора урожая. По данным ведомства, российские аграрии на 20 сентября собрали 116,7 млн т зерна против 106,4 млн т годом ранее, урожайность составила 31 центнер с гектара против 26,6 годом ранее. В частности, было намолочено 80,2 млн т пшеницы (в 2016 г. - 72,4 млн т), ячменя - 20,1 млн т (18,4 млн т), кукурузы - 2,5 млн т (на уровне 2016 года), риса - 1,9 млн т (2,2 млн т), рапса - 1,1 млн т (767,4 тыс. т), сои - 801,5 тыс. т (766,5 тыс. т).

Кроме того, в России собран лен с площади 27,9 тыс. га (годом ранее 39,4 тыс. га), сахарной свеклы выкопано 13,9 млн т (12,6 млн т), картофеля - 3 млн т (3,7 млн т), других овощей - 1,7 млн т (в 2016 г. - 1,8 млн т).

Сев озимых культур проведен на площади 9,7 млн га, что соответствует уровню 2016 года.

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Ткачев, Александр Николаевич
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