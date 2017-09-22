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Страны ОПЕК+ оставили открытыми для обсуждения все параметры сделки по сокращению добычи

Экономика и бизнес
22 сентября, 17:14 UTC+3

Следующее заседание мониторингового министерского комитета пройдет 29 ноября

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ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ оставили открытыми для обсуждения все опции по дальнейшей реализации соглашения о сокращении добычи нефти, говорится в коммюнике по итогам заседания мониторингового министерского комитета. Следующее заседание комитета пройдет 29 ноября.

"Министерский мониторинговый комитет продолжит мониторить факторы, влияющие на ребалансировку рынка. Все опции (по изменению параметров сделки - прим. ред.) остаются открытыми для обсуждения, чтобы убедиться в их эффективности", - говорится в документе.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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