Налоговый долг "Укрнафты" вырос до $600 млн

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Налоговый долг компании "Укрнафта" по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 15,7 млрд гривен (примерно $600 млн). Об этом сообщила в пятницу Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

"15,7 млрд гривен долга имеют предприятия системы "Укрнафта", - заявили в ГФС.

Из-за налогового долга "Укрнафте" отказываются продлевать лицензии на добычу. Новый менеджмент компании предложил погасить налоговый долг за счет передачи ГФС 2 млрд кубометров газа, рыночная стоимость которого превышает 15 млрд гривен, либо через рассрочку и погашение долга исключительно за счет денежных средств компании в течение 3 лет. Эти предложения сейчас изучаются ГФС и Минфином.

В "Укрнафте" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная компания "Нафтогаз Украины". По 13,6% акций принадлежит компаниям Littop Enterprises и Bridgemont Ventures, 12,9 процента - Bordo Management, 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам. Интересы миноритарных акционеров представляет украинский предприниматель Игорь Коломойский.