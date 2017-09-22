Налоговый долг "Укрнафты" вырос до $600 млн

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Налоговый долг компании "Укрнафта" по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 15,7 млрд гривен (примерно $600 млн). Об этом сообщила в пятницу Государственная фискальная служба Украины (ГФС).
"15,7 млрд гривен долга имеют предприятия системы "Укрнафта", - заявили в ГФС.
Из-за налогового долга "Укрнафте" отказываются продлевать лицензии на добычу. Новый менеджмент компании предложил погасить налоговый долг за счет передачи ГФС 2 млрд кубометров газа, рыночная стоимость которого превышает 15 млрд гривен, либо через рассрочку и погашение долга исключительно за счет денежных средств компании в течение 3 лет. Эти предложения сейчас изучаются ГФС и Минфином.
В "Укрнафте" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная компания "Нафтогаз Украины". По 13,6% акций принадлежит компаниям Littop Enterprises и Bridgemont Ventures, 12,9 процента - Bordo Management, 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам. Интересы миноритарных акционеров представляет украинский предприниматель Игорь Коломойский.