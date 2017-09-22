Министр нефти Кувейта: Иран пока не достиг потолка добычи в 3,7 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Иран, которому в рамках соглашения ОПЕК+ разрешено наращивать добычу нефти, пока не достиг потолка в 3,7 млн баррелей в сутки, оговоренному в соглашении. У ОПЕК+ нет к нему претензий, сообщил журналистам министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

"Ситуация в Иране схожа с Ливией и Нигерией, но они не достигли той планки добычи, которая установлена в соглашении - 3,7 млн баррелей в сутки. Их приверженность соглашению не вызывает вопросов", - сказал министр.