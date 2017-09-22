Путин поручил кабмину проверить долги бюджетов регионов перед банками

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос снижения просроченной кредиторской задолженности регионов, в том числе перед коммерческими банками, поскольку в ряде субъектов она находится на очень высоком уровне. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

"Я прошу правительство вместе с руководителями субъектов Федерации определить точные объемы просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений. Это большая работа, но этим нужно заняться, проанализировать причины ее формирования, предложить эффективную систему мер для ее снижения, а также для снижения задолженности перед коммерческими банками. Кстати, здесь тоже надо разбираться отдельно", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что руководители регионов всегда могут привести доводы в пользу получения кредита в коммерческом банке. "Всегда ли это обосновано?" - задал вопрос он. Путин отметил, что, например, Сбербанк снизил ставку по коммерческим кредитам с 14% до 8,5% для региональных бюджетных учреждений, но при этом не все субъекты Федерации пользуются этим предложением.

"Возникает вопрос - а почему? Может быть, выгодно кому-то из руководителей регионов платить высокую ставку? Кому это выгодно? Зачем они это делают? Я внимательно посмотрю, кстати, на такие примеры", - сказал Путин.