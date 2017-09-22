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Глава Бинбанка: конкуренты использовали ситуацию с банком для переманивания клиентов

Экономика и бизнес
22 сентября, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Евгений Давыдович отметил, что это - метод конкурентной борьбы, который может нравиться или нет

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Некоторые банки-конкуренты использовали проблемы Бинбанка, чтобы переманить к себе клиентов, заявил в интервью ТАСС председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

Интервью

Евгений Давыдович

Глава Бинбанка: многие клиенты поняли, что поторопились забрать деньги

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"Рынок высококонкурентный, и те или иные игроки, когда в августе активнее стали обо всем говорить, использовали это, чтобы раздувать сложившуюся тогда ситуацию. Некоторые пытаются и сейчас использовать ситуацию, чтобы переманивать к себе клиентов - и розничных, и корпоративных", - сказал Давыдович.

Он отметил, что это - метод конкурентной борьбы, который может нравиться или нет.

"Главная задача, которая стоит перед банком - стабилизировать работу, чтобы клиенты поверили, что в банке с приходом государства их интересам ничего не угрожает. Наоборот, они могут рассчитывать на прежний сервис и на повышенную, теперь гарантированную стабильность", - добавил Давыдович.

В августе физические лица забрали из Бинбанка 18,6 млрд рублей (их вклады сократились до 501 млрд рублей), юридические лица - 8,5 млрд рублей (до 121 млрд рублей), следует из отчетности банка по РСБУ.

Как заявил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев, в сентябре отток продолжился и составил 56 млрд рублей.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. В банке назначена временная администрация. По предварительным оценкам регулятора, банку понадобится досоздание резервов на 250-350 млрд рублей.

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