Соколов: пункт пропуска в ростовском аэропорту Платов нужно построить к 1 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Пункт пропуска через границу в строящемся ростовском аэропорту Платов необходимо ввести к 1 декабря, когда заработает аэропорт. Отставание в строительстве пункта необходимо ликвидировать, сообщил на совещании в аэропорту министр транспорта РФ Максим Соколов.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в настоящее время подрядчик строительства пункта пропуска через госграницу называет срок сдачи объекта 15 декабря. "Считаю, что необходимо скоординировать работу так, чтобы это было все-таки 1 декабря. Мы весь срок строительства говорили об этой дате и никогда не меняли", - сказал Голубев.

"15 декабря - это недопустимо. В конце концов, это вопрос профессиональной чести. Прошу занести это в протокол", - сказал министр в ответ.

По его словам, все работы в новом аэропорту должны завершиться к 1 декабря. "Дата ввода аэропорта в эксплуатацию четко определена, это 1 декабря. Это дата начала реальной работы аэропорта, мы не можем допустить тут холостой выстрел. Для тех, кто не справляется или видит какие-то риски - здесь места достаточно, открывайте здесь рабочие офисы, и пусть руководители организаций, которые не вписываются в график, работают здесь, на территории аэропорта", - сказал Соколов.

Согласно данным местных властей, степень готовности объектов, относящихся к федеральной собственности, входящих в состав аэропорта, - 98,5%. Закончены работы по площадным объектам аэродрома, сетям энергообеспечения, монтажу радиотехнического и метеорологического оборудования. Готовность объектов, строящихся за счет средств инвестора, - 98%. Это пассажирский терминал, склад Duty Free, здание государственных и контрольных органов, производственно-бытовое здание, тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения.

О Платове

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.

Базовым перевозчиком нового аэропорта станет авиакомпания "Азимут", принадлежащая председателю совета директоров аэропорта Внуково Виталию Ванцеву. На днях компания совершила свой первый регулярный рейс.