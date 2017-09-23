Росавиация: задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью за топливо

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Длительные задержки рейсов компании "ВИМ-Авиа" из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно- заправочными организациями. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Росавиации.
"Длительные задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, топ-менеджмент компании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы. Отмечается также, что авиакомпания приступает к регистрации и отправке пассажиров к местам назначения.
В "ВИМ-Авиа" в то же время сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов". В компании отметили, что в данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Также в "ВИМ-Авиа" проинформировали о разработке плана урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию.
Как ранее сообщали СМИ, из аэропорта Домодедово были задержаны 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживается вылет 12 рейсов.