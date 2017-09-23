Мантуров: повышение прогноза Fitch является логичным решением

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Повышение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch является логичным решением и следствием ослабления сырьевой зависимости в результате промышленного роста, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Повышение прогноза Fitch - абсолютно логичное и выверенное решение, которого рынки ждали давно", - сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что уход от сырьевой зависимости в итоге приведет к повышению суверенного рейтинга до инвестиционного уровня.