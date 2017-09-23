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Орешкин прогнозирует снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу года

Экономика и бизнес
23 сентября, 18:34 UTC+3

Глава Минэкономразвития отметил, что это позволит увеличить объемы кредитования

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НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозирует рост объемов ипотечного кредитования и снижение ставки ниже 10% к концу года. Об этом он рассказал в субботу на встрече президентом РФ Владимиром Путиным.

"Последняя ставка - 11%, но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", - сказал Орешкин.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
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