Мантуров: рост производства в автопроме к концу года составит 10%

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Рост производства в автомобильной промышленности к концу года составит 10%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече в субботу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы исходим из того, что до конца года средний рост по автопрому по отношению к прошлому году составит не менее 10%", - сказал Мантуров.

По его словам, среди лидеров производства - производители вагонов, сельхозмашиностроение.

"Мы поддерживаем эту отрасль [сельхозмашиностроение], и на следующий год тоже сохранили меры поддержки: 8 млрд рублей будет направлено на компенсацию скидок на поставку нашим сельхозтоваропроизводителям", - сказал Мантуров.

В текущем году на эти цели было направлено в целом более 13 млрд рублей.

"В сельхозмашиностроении рост составил 30%", - отметил при этом Мантуров.