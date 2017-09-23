Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы вплоть до 2020 года

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НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Президент назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал Путин.
Двухмоторный турбовинтовой самолет Ил-114-300 является модернизированной версией самолета Ил-114, который был разработан в 1980-е годы. Рассчитан на 60 пассажиров и предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Ожидается, что дальность полета с максимальным числом пассажиров на двигателях ТВ7-117СТ, которые будут изготавливаться Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), составит 1900 км.
ПД-35 - это перспективный двигатель большой тяги, который создается ОДК с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для авиалайнера МС-21. Он будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных самолетов.