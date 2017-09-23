Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы вплоть до 2020 года

Экономика и бизнес
23 сентября, 19:21 UTC+3

Президент Владимир Путин пообещал договориться на этот счет с Минфином

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Президент назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал Путин.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Ил-114-300 является модернизированной версией самолета Ил-114, который был разработан в 1980-е годы. Рассчитан на 60 пассажиров и предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Ожидается, что дальность полета с максимальным числом пассажиров на двигателях ТВ7-117СТ, которые будут изготавливаться Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), составит 1900 км.

ПД-35 - это перспективный двигатель большой тяги, который создается ОДК с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для авиалайнера МС-21. Он будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных самолетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
2
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
3
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
4
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама