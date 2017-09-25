Кабмин утвердил порядок определения промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее критерии и правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей отечественных аналогов. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением утверждены критерии и правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, требования к организациям, которые проводят экспертизу параметров продукции для определения их отличий от параметров промышленной продукции, произведенной в России", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Сообщается, что установление процедуры определения такой продукции, а также подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ, необходимо для стимулирования импортозамещения в промышленности и "определения условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам для государственных и муниципальных нужд".

Под параметрами продукции при этом подразумеваются ее характеристики, касающиеся функционального назначения или выполняемых функций, области применения и качественных показателей (надежность, эргономичность, энергетическая эффективность, технологичность, безопасность, экологические, производственные, эксплуатационные параметры, метрологические характеристики и т. д.).