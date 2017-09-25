Кабмин утвердил порядок определения промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документомМеждународная панорама 25 сентября, 7:17
В Московском регионе будет без осадков и до 17 градусов теплаМосква 25 сентября, 6:02
Россия направила в Сирию стройматериалы и спецтехникуАрмия и ОПК 25 сентября, 5:07
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок МеркельМеждународная панорама 25 сентября, 4:57
Глава МИД Ирана считает оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 4:15
Австралия намерена создать собственное космическое агентствоКосмос 25 сентября, 3:58
Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате ТеннессиПроисшествия 25 сентября, 3:39
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и ВенесуэлыМеждународная панорама 25 сентября, 2:54
Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-РикоОбщество 25 сентября, 2:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее критерии и правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей отечественных аналогов. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства РФ.
"Подписанным постановлением утверждены критерии и правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, требования к организациям, которые проводят экспертизу параметров продукции для определения их отличий от параметров промышленной продукции, произведенной в России", - говорится в сопроводительной записке к документу.
Сообщается, что установление процедуры определения такой продукции, а также подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ, необходимо для стимулирования импортозамещения в промышленности и "определения условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам для государственных и муниципальных нужд".
Под параметрами продукции при этом подразумеваются ее характеристики, касающиеся функционального назначения или выполняемых функций, области применения и качественных показателей (надежность, эргономичность, энергетическая эффективность, технологичность, безопасность, экологические, производственные, эксплуатационные параметры, метрологические характеристики и т. д.).