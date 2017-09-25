Мадуро посетит Москву для участия в российской энергонеделе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр нефтяной промышленности республики Эулохио дель Пино приедут в Москву на будущей неделе для участия в Российской энергетической неделе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дель Пино.

"Да, приедет. И я, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 7 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.