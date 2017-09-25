ЕС закрыл процедуру против Греции по чрезмерному дефициту бюджета с 2009 года

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БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС закрыл процедуру против Греции относительно чрезмерного дефицита бюджета, который держался в стране с 2009 года. Об этом говорится в заявлении законодательного органа, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Совет закрыл процедуру по чрезмерному бюджетному дефициту в Греции. Он подтвердил, что дефицит страны в настоящее время - ниже 3% ВВП", - отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что "после многих лет серьезных трудностей финансы Греции находятся в гораздо лучшей форме". "С дефицита в 15,1% ВВП, достигнутого в 2009 году, финансовый баланс Греции неуклонно улучшался и превратился в 0,7% профицита ВВП в 2016 году. Несмотря на то, что на 2017 год ожидается небольшой дефицит, мы ждем, что фискальный прогноз вновь улучшится", - поясняется в заявлении.
Греция теперь будет подчиняться Пакту стабильности и роста ЕС, отметил в Совете ЕС. "Мониторинг будет продолжаться до августа 2018 года в рамках программы макроэкономической корректировки. И последующий контроль будет выполняться после завершения программы. Греческие власти обязались сохранить первичный профицит в 3,5% ВВП до 2022 года и финансовую траекторию после этого периода, что соответствует бюджетным требованиям ЕС", - говорится в документе.
Греция в настоящий момент находится под третьей международной программой макрофинансовой помощи объемом до €86 млрд, принятой летом 2015 года. Суммарный объем всех трех программ, принятых с 2010 года, уже превысил €300 млрд. Второй транш этой помощи Афины ожидают более года. Перечисление средств постоянно откладывается из-за разногласий между странами зоны евро и Афинами о содержании пакета реформ, направленных на дальнейшее сокращение расходов госбюджета.