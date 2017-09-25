"Газпром" возглавил рейтинг S&P Global Platts крупнейших энергетических компаний мира

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Газпром" возглавил рейтинг 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. На втором и третьем местах рейтинга расположились немецкая E.ON и индийская Reliance Industries Ltd.

В прошлом году "Газпром" занимал третью строчку в данном рейтинге, а на первом месте находилась ExxonMobil, которая сейчас расположилась на девятой строчке.

В топ-5 вошли корейская Korea Electric Power Corp и китайская China Petroleum & Chemical Corp. В десятку также вошли "Лукойл" (шестое место), Indian Oil Corp, Valero Energy Corp и Total. "Транснефть" и "Роснефть" заняли 14 и 22 места соответственно.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts был запущен в 2002 году в рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence. При составлении рейтинга учитываются такие показатели компаний, как стоимость активов, выручка, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.