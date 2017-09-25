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Никифоров: развитие цифровой экономики России станет основой структурных реформ

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:32 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Глава Минкомсвязи предположил, что именно процессы цифровизации сыграют здесь ключевую роль, когда изменится соотношение в ВВП тех или иных отраслей экономики

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров убежден, что развитие цифровой экономики России станет основой проведения структурных реформ в экономике страны. Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Убежден, что в целом успешная реализация программы "Цифровая экономика" для РФ - это уникальная возможность тех самых структурных реформ", - сказал он.

"Очень часто, когда мы говорим об экономическом росте, мы используем этот термин - "структурные реформы". Каждый их понимает, мне кажется, немного по-своему. Но если говорить действительно о глубинных структурных реформах, когда изменится соотношение в нашем ВВП тех или иных отраслей экономики, то, мне кажется, именно процессы цифровизации сыграют здесь ключевую роль", - уверен министр.

По словам Никифорова, цифровизация вместе с возможностями также несет в себе серьезные риски и вызовы. "Это тот момент, когда мы должны задуматься о полноценном владении этими технологиями, об импортозамещении. Хотя импортозамещение - это очень узкое представление для проблематики", - отметил он.

"Если РФ, как и любая другая страна, не будет обладать необходимым набором технологических заделов (таких технологий, как робототехника, искусственный интеллект, дополненная реальность, блокчейн и иные технологии распределенного реестра), то в этом случае мы станем лишь более зависимыми от тех стран и тех компаний, которые такие технологии разработали", - добавил глава Минкомсвязи.

У России есть хороший потенциал для развития собственных технологических заделов цифровой экономики, полагает Никифоров. "Но хронологический отрезок времени, когда мы можем осуществить этот прорыв, он очень короткий. Убежден, что ближайшие три, пять или 10 лет будут являться определяющими для того, сможем ли мы оседлать это волну цифровизации, или она пройдет мимо, и мы останемся в зоне догоняющих экономик или экономик-потребителей, когда мы будем вынуждены зависеть от внешних поставщиков технологических решений", - сказал министр.

По этой причине работать в направлении законодательной поддержки нужно быстро и решительно, резюмировал он.

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