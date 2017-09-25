ЦБ подготовил законопроект об ограничениях на выезд за рубеж недобросовестных банкиров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения права на выезд за рубеж недобросовестных топ-менеджеров и владельцев банков и других финансовых организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России действительно разработал проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из РФ недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и некредитных финансовых организаций. В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны", - сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор видит необходимость в судебном порядке временно запрещать выезд за рубеж собственникам и менеджменту банков, которые подозреваются в выводе активов. Кроме того, Набиуллина заявляла, что ЦБ рассчитывает получить право на передачу правоохранительным органам документов с банковской тайной, если это необходимо для оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров.

ЦБ также рассматривает возможность ужесточения ответственности лиц, которые не входят в руководство банков.