Никифоров: "Почте России" нужна только регуляторная господдержка, финансовая не требуется

АНОСИНО (Московская область), 25 сентября. /ТАСС/. "Почте России" необходима только регулярная государственная поддержка, дополнительная финансовая поддержка предприятию не требуется. Об этом сообщил ТАСС глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Только регуляторная, не финансовая. Мы считаем важным достижением, что мы ушли от прямых субсидий из бюджета. Мы за то, чтобы в какой-то обозримой перспективе был принят закон по преобразованию "Почты России" из ФГУП в акционерное общество. Обязательно, 100% оно будет в собственности государства, обязательно станет стратегическим предприятием. Это позволит ей более гибко работать с различными схемами привлечения какого-то заемного финансирования, какие-то инвестиционные проекты делать", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос о необходимости дополнительной финансовой поддержки.

Ранее глава "Почты России" Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в финансовой и регуляторной поддержке государства, так как выполняет важные социальные функции.

В последний раз "Почта России" получала субсидии в 2014 году: деньги были переведены предприятию в первом квартале. Тогда предприятию выделялись средства на компенсацию потерь в доходах по распространению печатных изданий (3 млрд рублей по данным предприятия), работу пунктов коллективного доступа в интернет (2,26 млрд рублей) и функционирование почтовых отделений на Крайнем Севере (138,7 млн рублей по данными Минкомсвязи).