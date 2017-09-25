В Петербурге перевозчикам выделят 38 млрд рублей, чтобы не повышать стоимость проезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга компенсируют транспортным предприятиям 38 млрд рублей из городского бюджета, чтобы не поднимать тарифы на общественный транспорт в 2018 году. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

"Принято решение, что тарифы на транспорт не будут увеличены в следующем году - это недешевое удовольствие для бюджета. В проекте бюджета мы увидим рост субсидий транспортным предприятиям почти на 10 млрд рублей - до 38 млрд рублей", - сказал Корабельников. По его словам, расчеты сделаны исходя из того, что тарифы не будут меняться в течение всего 2018 года.

Наибольшие средства на удержание тарифа получит Петербургский метрополитен - более 18 млрд рублей. Также субсидии получит "Пассажиравтотранс" (7,9 млрд рублей) и "Горэлектротранс" (8,3 млрд рублей). "Параллельно городским предприятиям поставлена задача по повышению эффективности расходов", - сказал глава финансового комитета.

В 2017 году в Петербурге стоимость разовой поездки метро была установлена в размере 45 рублей, на наземных видах транспорта - 40 рублей. В сравнении с 2016 годом был отмечен серьезный рост тарифов, но при этом было увеличено количество льготных и комбинированных видов проездных.