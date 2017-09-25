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Власти Ростовской области создадут в регионе лизинговую компанию для поддержки МСБ

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:40 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 25, сентября. /ТАСС

По словам губернатора региона, приоритетными формами стимулирования предпринимательства в области являются возвратные меры господдержки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области создадут региональную лизинговую компанию для поддержки малого и среднего бизнеса. В проекте бюджета 2018 года на ее создание заложено 90 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Рассматривается вопрос о создании региональной лизинговой компании, которая будет предоставлять услуги малому и среднему бизнесу на льготных условиях. В бюджете 2018-2020 годов будут заложены деньги на создание такой компании. Сумма на эти цели сейчас, при завершении формирования бюджета-2018, составляет порядка 90 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Голубева.

По его словам, приоритетными формами стимулирования предпринимательства в регионе стали возвратные меры господдержки. Они обеспечивают капитализацию вложенных средств, речь идет, прежде всего, о гарантиях и микрозаймах под льготный процент.

"Среди областных мер, введенных в 2017 году, - снижение почти на треть ставки за поручительство Гарантийного фонда Ростовской области для предприятий, производящих промышленную продукцию. Увеличена на 180,7 млн рублей капитализация Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, что повысило доступность льготного финансирования для малого и среднего бизнеса", - отметили в администрации.

Еще одной формой поддержки является предоставление займов для промышленных, сельхозпроизводств и резидентов территории опережающего развития "Гуково" под 7% годовых.

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