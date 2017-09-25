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Никифоров: этапы внедрения требований "пакета Яровой" будет определять ФСБ

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:33 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

По словам главы Минкомсвязи, с каждым оператором, исходя из того, какая у него сеть, ФСБ будет обсуждать этот план внедрения отдельно

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Этапы внедрения требований пакета антитеррористических законов, известного как "пакет Яровой", будет ФСБ. Об этом ТАСС сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Вопрос к ФСБ. Мы действительно это обсуждали. По сути, с каждым оператором, исходя из того, какая у него сеть, ФСБ будет обсуждать этот план внедрения отдельно, потому что есть операторы федеральные, есть региональные, есть совсем маленькие, которые работают вообще, так сказать, в трех селах", - рассказал Никифоров, комментируя вопрос о принципе определения этапности внедрения требований "пакета Яровой".

Министр напомнил, что сегодня в России насчитывается около 35 тыс. операторов. "Большая четверка", да, с ними один разговор. С точки зрения 35 тыс. операторов, это другая работа, более точечная. У ФСБ есть какая-то своя модель рисков, угроз, где и что, на каком этапе им более важно с точки зрения антитеррористической борьбы. Это они будут с операторами отрабатывать", - пояснил министр.

Он добавил, что со стороны Минкомсвязи вся подзаконная база готова. Однако окончательной версии документа пока нет в правительстве, потому что дискуссии продолжаются. "Они происходят и в министерстве, и в ФСБ вместе с операторами связи, касающиеся все-таки сроков хранения [данных], потому что это влияет на капитальные затраты операторов. Мы хотим найти решение, которое драматически не сказывалось бы на ценах на связь", - подчеркнул Никифоров.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение в действие пакета антитеррористических законов, будет подготовлено в ноябре.

Антитеррористический пакет поправок с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Минкомсвязь уже договорилась с силовыми ведомствами о десятикратном снижении объема трафика за счет отказа от хранения избыточной информации. По мнению Минкомсвязи, к таким данным относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов. Также министерство сообщало о достижении договоренности с силовыми ведомствами о поэтапном увеличении срока хранения информации.

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Противодействие терроризму в России
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Яровая, Ирина Анатольевна Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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