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Рынок алкоголя пора упорядочить: бизнес и чиновники обсудили вопросы регулирования рынка

Экономика и бизнес
25 сентября, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Эксперты форума "Алкогольный рынок: от запретов к развитию" считают, что легализация продажи спиртных напитков через интернет приведет к снижению цен и развитию конкуренции среди поставщиков

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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Действующее российское законодательство, регулирующее рынок алкоголя, необходимо упорядочить, а также ввести раздельное регулирование и усилить контроль над оборотом нелегальной продукции, считают эксперты.

"Пиво и вино - это совершенно разные категории напитков и к ним нужен отдельный подход", - отметил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

Он напомнил, что вопрос о необходимости раздельного регулирования был поднят еще в 1991 году, с тех пор были предложены разные редакции проекта, но ни одна не принята.

При этом, по словам председателя совета Союза российских пивоваров Андрея Губки, алкогольная отрасль с 2009 года все чаще сталкивается с нововведениями, которые часто мешают развитию. В частности, пивоваренная отрасль за восемь лет потеряла более 40% объема производства, было закрыто 13 заводов.

"При этом мы понимаем, что части проблем можно было бы избежать, если бы законодательство принималось заранее, и было более структурированным", - заявил он.

Губка считает, что если прописывать законы на определенный период, то бизнес успевал бы готовиться к изменениям и подстраиваться без потерь. "Хотим корректные правила игры для всей отрасли, которые отражают баланс интересов государства, потребителей и бизнеса", - отметил председатель совета, добавив, что надеется совместно с коллегами из смежных отраслей подготовить до конца года документ (с предложениями о раздельном регулировании - прим. ред.), чтобы представить его в органы государственной власти.

Легализация онлайн-торговли алкоголем

Важной темой дискуссии на форуме также стала легализация продажи алкоголя через интернет. По словам исполнительного директора Ассоциации компаний интернет- торговли (АКИТ) Артема Соколова, продажи нелегального алкоголя в интернете в 2018 году могут достигнуть 1,6 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. При этом, если торговля будет легализована, то уже в 2018 году интернет-продажи могли бы составить 11,5 млрд рублей. Эксперт отмечает, что потребители заинтересованы в данном законе и спрос на онлайн-покупки алкоголя только растет.

"Ежемесячно пользователи в России совершают более 300 тыс. запросов о покупке алкоголя в интернете, то есть за год это примерно 3,6 млн поисковых запросов", - говорит представитель отрасли.

Помимо борьбы с нелегальными продажами, легализация интернет-торговли алкоголем приведет к снижению цен на продукты питания, заказываемые через этот канал, в целом, и на алкоголь в частности, благодаря развитию конкуренции среди поставщиков. Такое мнение высказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

"На сегодняшний день у нас очень высокая стоимость доставки. Если в стоимость продуктового заказа будет включен алкоголь, то стоимость доставки снизится, введение конкуренции, которая последует за интернет-продажами алкоголя, приведет к снижению цен на продукты питания в целом, и на алкоголь в частности", - сказал он.

Эксперт пояснил, что сейчас заказ продуктов питания через интернет не популярен из-за высокой стоимости доставки. С продажей алкоголя стоимость доставки в целом снизится благодаря росту популярности такого способа покупки, что позволит интернет-площадкам стать новым сильным каналом продаж.

Обновление законодательства

Мнение о том, что продажа алкоголя через интернет станет драйвером развития интернет-торговли в целом, поддержал и начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин. "Совершенно очевидно, что через этот канал (интернет-продажи - прим. ред.) пойдет не только алкогольная продукция, но и ряд других продуктов. Это продукты питания, прежде всего которые есть возможность дистанционно заказывать. Алкогольная продукция может стать неким драйвером в этом товаропотоке", - отметил Мишеловин.

По итогам двух сессий участники сошлись на том, что более проработанный закон, учитывающий разнообразие категорий алкоголя, позитивно повлияет на работу отрасли и поможет усилить рост качественного легального производства. Принятый закон об интернет-торговле алкоголя, как согласились эксперты, еще и позволит побороть нелегальные продажи на онлайн-рынке и в целом развивать культуру доставки продуктов из интернета по более приемлемым для потребителей ценам.

Информационное агентство России ТАСС совместно с Союзом российских пивоваров выступили организаторами форума "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

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