Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple пятый год подряд возглавила список самых дорогих брендов в мире

Экономика и бизнес
25 сентября, 20:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, сентября. /ТАСС

Стоимость бренда компании за 2017 год повысилась на 3%, составив почти $184,2 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple возглавила список 100 самых дорогих брендов мира. Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала в понедельник консалтинговая компания Interbrand.

Смотрите также

Корпорация Apple. Досье

Apple занимает первую строчку этого списка уже пятый год подряд. Стоимость ее бренда за прошедший год повысилась на 3%, составив почти $184,2 млрд. На второй позиции находится Google, бренд которой прибавил за год в цене 6%, достигнув $141,7 млрд. Третье место занял бренд Microsoft, подорожавший на 10% до почти $80 млрд.

В первую десятку рейтинга также вошли Coca-Cola ($69,7 млрд), Amazon ($64,7 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд), Mercedes ($47,8 млрд) и IBM ($46,8 млрд).

Лидером по росту стоимости стал бренд Facebook, подорожавший за год на 48%.

Ни одна из российских компаний в список Interbrand не попала.

При составлении рейтинга Interbrand учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж, узнаваемость бренда, а также его влияние на рынке, которое помогает компании устанавливать цену выше номинальной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Новые ограничения на въезд в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама