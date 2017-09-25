Apple пятый год подряд возглавила список самых дорогих брендов в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple возглавила список 100 самых дорогих брендов мира. Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала в понедельник консалтинговая компания Interbrand.
Apple занимает первую строчку этого списка уже пятый год подряд. Стоимость ее бренда за прошедший год повысилась на 3%, составив почти $184,2 млрд. На второй позиции находится Google, бренд которой прибавил за год в цене 6%, достигнув $141,7 млрд. Третье место занял бренд Microsoft, подорожавший на 10% до почти $80 млрд.
В первую десятку рейтинга также вошли Coca-Cola ($69,7 млрд), Amazon ($64,7 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд), Mercedes ($47,8 млрд) и IBM ($46,8 млрд).
Лидером по росту стоимости стал бренд Facebook, подорожавший за год на 48%.
Ни одна из российских компаний в список Interbrand не попала.
При составлении рейтинга Interbrand учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж, узнаваемость бренда, а также его влияние на рынке, которое помогает компании устанавливать цену выше номинальной.