Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения. Заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии", - сказано в пресс-релизе министерства.
Доля одного инвестора в совокупном объеме каждого выпуска облигаций "Россия-2027" и "Россия-2047 не превысила 22%, добавили в Минфине.
Также сообщается, что объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд после обмена евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах.
"По результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд", - сказано в пресс-релизе министерства.
Впервые Минфин разместил еврооблигации с погашением в 2027 и 2047 годах в июне этого года. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года.
Выпуск евробондов "Россия-30" формально был размещен в 2002 году на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 годах.