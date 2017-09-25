Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

Экономика и бизнес
25 сентября, 22:45 UTC+3

В Минфине также сообщили, что выплаты по внешнему госдолгу России сократятся на $1,18 млрд после обмена евробондов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения. Заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии", - сказано в пресс-релизе министерства.

Доля одного инвестора в совокупном объеме каждого выпуска облигаций "Россия-2027" и "Россия-2047 не превысила 22%, добавили в Минфине.

Также сообщается, что объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд после обмена евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах.

"По результатам обмена объем выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2017-2019 годах сократится на $1,18 млрд", - сказано в пресс-релизе министерства.

Впервые Минфин разместил еврооблигации с погашением в 2027 и 2047 годах в июне этого года. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года.

Выпуск евробондов "Россия-30" формально был размещен в 2002 году на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Москалькова назвала необъективным доклад ООН о нарушениях прав человека в Крыму
5
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР
6
NYT: в Китае заблокировали мессенджер WhatsApp
7
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама