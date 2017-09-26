Кабмин расширил границы ТОР "Южная Якутия" в целях реализации инвестпроекта

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Южная Якутия" в целях реализации инвестиционного проекта. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"В границы ТОР "Южная Якутия" включены земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия), в целях реализации инвестиционного проекта по созданию центра технической поддержки "БЕЛАЗ-САХА", - говорится в справке к распоряжению. Планируемый срок реализации - 2017-2028 годы.
ТОР "Южная Якутия" утверждена правительством РФ в декабре 2016 года, завершается формирование ее управляющей компании.
В марте Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало соглашение с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд руб. Первыми резидентами территории стали АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский". Эти инвестиционные проекты предусматривают строительство горно-обогатительных комплексов по добыче коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
Инициатором инвестпроектов является группа компаний "Колмар", которая объединяет предприятия, образующие единый цикл добычи, обогащения и транспортировки угля на Дальнем Востоке.