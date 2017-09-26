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Украина через три-четыре года может начать строительство платных дорог

Экономика и бизнес
26 сентября, 9:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак отметил, что для этого нужны изменения в закон о концессии

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что строительство платных дорог на Украине может начаться уже через три-четыре года.

"Думаю, что не ранее, чем через три-четыре года", - сказал он, отвечая на вопрос издания "Экономическая правда".

При этом чиновник пояснил, что сначала нужны изменения в закон о концессии, так как "нынешний не позволяет воплотить идею строительства платных дорог". По словам Новака, если эти изменения будут приняты в 2017 году, то Украина сможет пригласить к переговорам крупнейшие европейские компании. "После этого минимум год-два необходимы для согласования и подписания концессионного договора, еще минимум два года на организацию финансирования, затем проектирование и уже тогда строительство", - считает Новак.

Он также заявил, что концессионер должен иметь правительственную гарантию трафика. "То есть, если трафик будет меньше, чем предусмотрено соглашением с концессионером, то государство должно эту разницу покрывать. Это нормальный европейский стандарт, каждая платная дорога в ЕС построена по такой системе", - добавил Новак.

Что касается уже существующей сети автодорог государственного значения, составляющей 50 тыс. километров, то на ее восстановление, по мнению и .о. главы "Укравтодора", нужно минимум 10 лет при условии, что ежегодно на это будет выделяться 50 млн гривен (порядка 2 млн долларов).

Всего на Украине, по данным ведомства, эксплуатируется 170 тыс. километров автодорог.

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