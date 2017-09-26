Минэнерго направило Казахстану предложения по поставкам авиатоплива на 2018 год

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ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило Казахстану предложения по поставкам авиатоплива на 2018 год, проблем с поставками на текущий год нет, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
"Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили", - сказал он.
Ранее в Минэнерго РФ сообщали ТАСС, что производственные мощности российских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности топлива для реактивных двигателей в 2017 году, в том числе объемы, предусмотренные индикативным балансом топлива для реактивных двигателей Российской Федерации и Республики Казахстан на 2017 год.
В понедельник авиакомпания Казахстана Air Astana заявила об угрозе регулярному авиасообщению в стране из-за сокращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановке Шымкентского НПЗ.
Основными экспортерами авиакеросина в Казахстан являются "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть", которые, по сообщению авиакомпании, не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Совокупный среднемесячный объем экспорта компаний в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году, подчеркнули в Air Astana. По информации авиакомпании, в 2017 году потребность гражданской авиации Казахстана в топливе составляет 800 тыс. тонн, из них лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ.