АТОР готова предложить правительству способы избежать повторения ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила обращение в адрес вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко с просьбой вмешаться в ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и выразила готовность предложить ряд решений, чтобы подобные случаи не повторялись. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации во вторник.

Ранее авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за финансовых проблем. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании. Заложниками подобного решения по разным оценкам могут оказаться от 50 до 100 тыс. российских туристов.

"Мы просим вас вмешаться в процесс принятия решений, чтобы не допустить глобального кризиса на туристическом рынке, и донести ситуацию до сведения председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. <...> Надеемся, что с Вашим участием будут приняты решения, которые смогут стабилизировать сложившуюся ситуацию и не допустят неуместной напряженности в социальной сфере нашей страны. Ассоциация туроператоров (АТОР) в меру своей компетенции готова предложить ряд решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по обеспечению максимальной защищенности пассажиров чартерных рейсов", - говорится в обращении, опубликованном на сайте ассоциации.

В мае 2017 года перевозчик также начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.