Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,47 руб.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг отметки в 57,47 руб. Курс евро снизился на 15 копеек, до 68,07 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2073,47 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,4% и достиг отметки в 1134,48 пункта.