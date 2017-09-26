"Автостат": доля автомобилей российской сборки выросла до 82,2%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля автомобилей российской сборки на национальном рынке на 31 августа составила 82,2%, показав рост сравнению с прошлым годом на 2,5 п.п. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства "Автостат".

Эксперты отмечают, что это максимальный уровень за всю историю авторынка РФ. Для сравнения в 2012 году на долю легковых автомобилей российской сборки приходилось менее 64,1%, а в 2008 году - 44,3%.

"Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки, либо другие преференции. В тоже время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели", - прокомментировал директор "Автостата" Сергей Целиков.