Следующее заседание по спору банка "Югра" и ЦБ пройдет с участием АСВ 10 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство банка "Югра" о привлечении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для участия в следующем судебном заседании по спору банка и ЦБ РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд не находит основания для отказа в удовлетворении ходатайства о привлечении АСВ в качестве третьего лица", - сообщил судья.

В связи с принятым решением рассмотрение дела по существу перенесено на 10 октября.