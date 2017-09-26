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Выксунский металлургический завод в Нижегородской области получит 7,8 млрд руб. льгот

Экономика и бизнес
26 сентября, 14:11 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, сентября. /ТАСС

Предприятие получит льготы до лета 2024 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционное соглашение между региональным правительством и Выксунским металлургическим заводом (входит в Объединенную металлургическую компанию), согласно которому предприятие получит налоговые льготы до лета 2024 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного парламента.

"Инвестиционным соглашением между правительством Нижегородской области и Выксунским металлургическим заводом в период с 1 июля 2019 года до 30 июня 2024 года предполагается предоставление налоговых льгот в размере 7,8 млрд рублей. По окончании срока предоставления льгот и выхода на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 1,4 млрд рублей (без учета НДФЛ)", - говорится в сообщении.

Предприятию будет предоставлена государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество при реализации приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области "Развитие дивизиона нефтегазовых труб на Выксунском металлургическом заводе".

Инвестор планирует вложить более 40 млрд рублей, а также создать 650 новых рабочих мест. В рамках реализации проекта проводится, в том числе организация новых производств; модернизация, реконструкция, а также техническое перевооружение.

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК семь крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод, Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской металлургический завод (Пермский край) и завод OMK Tube (Техас, США).

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