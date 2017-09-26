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Генпрокуратура считает недостаточной борьбу с налоговыми преступлениями в России

Экономика и бизнес
26 сентября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Одним из наиболее острых вопросов в Генпрокуратуре назвали пресечение противоправных действий, связанных с незаконным возмещением НДС

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России считает недостаточными усилия по борьбе с налоговыми преступлениями в стране. Этому было посвящено координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.

"В ходе обсуждения докладов (на совещании выступили замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы ФНС Сергей Аракелов, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко и глава управления СК Евгения Минаева - прим. ТАСС) признаны недостаточными усилия правоохранительных органов по противодействию преступным посягательствам в сфере налогообложения и возмещению причиненного ими вреда", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В 2016 году выявлено 9 283 преступных посягательства в налоговой сфере - на 2,7 % больше, чем в 2015 году. В I квартале 2017 года их число снизилось на 1,6 % (2 932 против 2 981). Однако количество деяний, ставших предметом рассмотрения в суде, снизилось в 2016 году на 1,3 % (с 1 643 до 1 622), в I квартале 2017 года - на 30 % (с 507 до 353).

Уголовное преследование за каждое третье указанное преступное посягательство оканчивается решением о прекращении дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В 2016 году - по 1438 деяниям из 4001 (36 %), в I квартале 2017 года - по 321 из 876 (36,6 %).

"При этом правовых норм, обязывающих виновных компенсировать потери бюджетной системы, законодательство <...> не содержит", - добавили в Генпрокуратуре. В то же время прокурорами в 2016 году выявлено более 64 тыс. случаев нарушений в налоговой сфере, внесено 12,3 тыс. представлений, 14,7 тыс. протестов, направлено в суд более 3 тыс. исков. В результате прокурорского вмешательства к административной ответственности привлечены 1,1 тыс. человек, к дисциплинарной - 7,1 тыс., предостережено 553 лица. В следственные органы направлено 129 материалов, по ним возбуждено 101 уголовное дело.

Также в Генпрокуратуре отмечают рост налоговых преступлений, оставшихся нераскрытыми, - с 4,1 тыс. в 2015 году до 4,9 тыс. в 2016 году (18,9 %). В I квартале 2017 года их число увеличилось на 20,7 % (с 853 до 1030).

Возмещение НДС

Одним из наиболее острых вопросов в Генпрокуратуре назвали пресечение противоправных действий, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. "Число таких фактов удалось уменьшить с 882 (2013 год) до 639 (2016 год). Между тем, налоговые органы ежегодно принимают решения об отказе в возмещении НДС по 20 тыс. обращений налогоплательщиков. То есть примерно в каждом седьмом случае налоговые органы выявляют признаки необоснованного возмещения НДС", - отметили в прокуратуре.

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