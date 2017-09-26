Более 30% владельцев самостроя в Москве уже снесли незаконные объекты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Владельцы 25 объектов самостроя в Москве уже демонтировали их в рамках пятой волны сноса незаконных сооружений, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве.

"В настоящее время 25 объектов самостроя уже демонтированы. Факт демонтажа подтвержден Госинспекцией по недвижимости", - сказал собеседник агентства.

Власти Москвы утвердили 22 августа 2017 года пятый перечень объектов самовольного строительства. В список подлежащих сносу строений включено 78 самостроев в разных районах города. Под снос пойдут объекты на Калужской площади, Новом Арбате, у станций метро "Выхино", "Волгоградский проспект", "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская" и "Кузьминки". Среди крупных объектов, включенных в список, - нежилое здание на Симферопольском бульваре, д. 11, а также ряд объектов на Рязанском проспекте.

Как ранее сообщила пресс-служба инспекции, добровольно снести самострой согласились владельцы 63 объектов, из них 19 объектов владельцы готовы разобрать собственными силами, по 44 объектам владельцы выразили свое согласие на добровольный демонтаж при содействии префектур административных округов, что связано с отсутствием ресурсов и технической возможности демонтировать незаконный объект самостоятельно.

Те, кто принял решение демонтировать объекты своими силами, имеют право на получение компенсации в размере 55,5 тыс. рублей в расчете на каждый квадратный метр. Если же владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация составит 51 тыс. рублей на каждый квадратный метр. В том случае, если владелец сооружения не предпримет мер по демонтажу незаконного объекта, самострой снесут в административном порядке, к принудительному разбору конструкций власти приступят не ранее 23 октября.

Сносы самостроя в Москве

В 2014 году в статью 222 Гражданского кодекса РФ были внесены поправки, которые изменили критерии самовольности постройки и расширили права муниципальных властей по сносу незаконно возведенных сооружений. В декабре 2015 года правительство Москвы приняло постановление "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города". Документ утвердил список первой волны сноса самостроев, состоявший из 104 объектов, 97 из которых были принудительно снесены в ночь на 9 февраля 2016 года.

Объекты второй волны сноса мэрия утвердила в июне 2016 года, в список вошли еще 107 адресов. Также в августе 2016 года власти Москвы объявили о том, что собственникам сносимых объектов выплатят компенсации. Самострой второй волны начали сносить в ночь на 29 августа 2016 года.

Постановления правительства Москвы о расширении списка в третий и четвертый разы принимались в октябре и декабре 2016 года (по 43 объекта). Объекты третьей волны были снесены 5-6 декабря 2016 года, четвертой волны - 14-15 февраля 2017 года.

В числе самостроев, попавших под снос с февраля 2016 года, оказались в том числе два двухэтажных торговых павильона у станции метро "Чистые пруды", павильоны на Большой Сухаревской площади, пекарня у метро "Парк культуры", самострои на площадке перед метро "Петровско- Разумовская", мини-рынок на улице Егора Абакумова, торговый центр "Пирамида" на Пушкинской площади.