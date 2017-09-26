ФОМС считает отчет Счетной палаты о растрате средств фонда необоснованным

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) считает опубликованный Счетной палатой отчет о неправомерно растраченных средствах на обучение сотрудников необоснованным. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе фонда.

Ранее в СМИ было опубликовано заключение Счетной палаты, где говорилось о необоснованной трате средств фонда на обучение своих сотрудников зарубежом.

"В связи с публикациями в СМИ заключений из акта Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия пресс-служба ФОМС сообщает, выводы в данном документе не имеют под собой нормативно-правового основания - поскольку не содержат ни одного указания на нарушенные пункты законодательства, а основаны исключительно на домыслах", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"Факты неэффективно потраченных средств бюджета ФОМС в рамках контракта по обучению за рубежом передернуты, сопровождаются домыслами, трактуются претенциозно, возможно, реализуя задачу намеренного занижения репутации Федерального фонда ОМС", - отметили в фонде.

В пресс-службе ФОМС говорится, что "в акте Счетной палаты не содержится информации о нарушениях фондом нормативно-правовых актов в части реализации полномочий по дополнительному профессиональному образованию, в том числе за пределами России. Соответственно выводы о факте неэффективно потраченных в 2016 году на эти цели средств бюджета Фонда ничем не обоснованы", - уточнила пресс-служба фонда ОМС.

Соответствует техзаданию

По информации пресс-службы ФОМС, одним из основных нарушений аудиторы посчитали изучение сотрудниками фонда социального страхования в ходе повышения квалификации в одном из лицензированных международных институтов. Однако в ФОМС уверены, что медицинское страхование неразрывно связано со страхованием социальным, а именно является составной частью социального страхования.

"В большинстве стран мира медицинское страхование также неразрывно связано с социальным страхованием, поэтому процесс изучения зарубежного опыта невозможен в ином формате. Следовательно, итоговый отчет об оказании образовательных услуг полностью соответствует техническому заданию", - считают в фонде.