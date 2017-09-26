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Миноритарные акционеры ГАЗ подали иск к Дерипаске и президенту группы на 11,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
26 сентября, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Исковое заявление было зарегистрировано 26 сентября, его подробности пока не раскрываются

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Три фонда под управлением Prosperity Capital Management, являющиеся миноритарными акционерами группы "ГАЗ", подали в Арбитражный суд Нижегородской области иск к бизнесмену Олегу Дерипаске и президенту группы Вадиму Сорокину на 11,45 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление было зарегистрировано 26 сентября, его подробности пока не раскрываются.

По информации РБК, истцы обвиняют Дерипаску в выводе 11,5 млрд руб. из подконтрольной ему группы "ГАЗ" с помощью схемы выдачи и погашения займов. "Компания уже многие годы не платит дивиденды, но в течение 2012-2014 годов выдавала многомиллиардные займы компаниям, связанным с основным владельцем, которые затем погасила", - пояснил изданию представитель Prosperity Capital.

В свою очередь, представитель группы ГАЗ заявил РБК, что исковые претензии являются "надуманными и неправомерными". Он также напомнил, что Prosperity Capital уже подавал иск к компании в сентябре 2013 года, тогда фонд требовал взыскать с членов совета директоров ГАЗа более 650 млн руб., но суд отклонил это требование.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" бизнесмена Олега Дерипаски.

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Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
Россия
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