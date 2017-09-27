Минэнерго: изменение статуса "Газпрома" как единого канала экспорта газа не обсуждается

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не ожидает изменения статуса "Газпрома" как единого экспортного канала природного газа, сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, выступая на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Предусматривается сохранение единого экспортного канала", - сказал он.

По его словам, Россия заинтересована в поддержании и сохранении ликвидности газа на международных рынках, и для этого необходимо сохранить монополию "Газпрома" на экспорт газа.

"В настоящее время вопросы сохранения единого экспортного канала не является предметом обсуждения", - подчеркнул Молодцов.

При этом замминистра энергетики не исключил, что в дальнейшем этот вопрос может быть поднят, в таком случае Минэнерго будет его рассматривать.

Конференция "Нефть и газ Сахалин" проводится более 20 лет. Первые мероприятия проходили в Лондоне, с 2007 года конференция устраивается в Южно-Сахалинске. В этом году, как ожидается, форум соберет более 600 участников из России, Японии, Китая, США и других стран. Тема мероприятия в этом году - "Развитие нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России: инновации, эффективность, сотрудничество".